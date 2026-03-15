生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売 桜蔭高校・東京大学卒！東堂ともが『FLASH』で越えた一線！ グラビアアイドル、そしてコスプレイヤーとして活躍中の東堂ともが『FLASH』に登場。 東堂とも(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文 「桜蔭高校から