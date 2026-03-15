昼食をとらなくても襲ってくる「午後の眠気(アフタヌーンディップ)」を撃退する効果的な方法 昼食をとらなくても眠気を感じることがある 昼食後、しばらくすると体がだるくなって、眠くなるこの眠気は、アフタヌーンディップ（ポストランチディップ）と呼ばれます。 満腹になると消化器官への血流量が増え、脳への血流量は減るので、脳の働きが低下し、眠くなるという説を聞きます。しかし、脳への血流は常に最優先