たくさんの筋肉を使うスクワットが冷えを解消する！ 免疫力を低下させる冷えにもスクワットが効果的゙ 免疫力の低下は、冷えと深く関わっています。 体を温める食べ物を摂る、半身浴をするなどの対策も良いですが、根本から冷えを解消するには血行や代謝を良くすることが大切です。 そこで、下半身をめぐった血液を心臓に戻すポンフ&#