◇第6回WBC準々決勝イタリア8―6プエルトリコ（2026年3月14日ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝のイタリアープエルトリコ戦が行われ、イタリアが8―6で逃げ切り、初のベスト4に進出した。試合を中継したイタリアのスカイスポーツの実況者も大興奮で勝利の様子を伝えた。6点リードから2点差に追い上げられる展開となったが、9回2死一塁。実況は「あと2アウ