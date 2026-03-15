「ＷＢＣ・準々決勝、イタリア代表８−６プエルトリコ代表」（１４日、ヒューストン）プエルトリコ代表が６点を追う八回に猛反撃を見せたが、序盤の大量失点が響き８強で敗退。試合後、ベンチではドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が呆然とグラウンドを見つめた。昨オフに左肘の手術を行い、今大会には参加できなかったキケ。それでもチームの許可を得てドジャースのキャンプを離れ、リハビリを行いながら母国のムードメ