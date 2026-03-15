【ワシントン共同】在イラク米大使館は14日、米市民に対し、イラクから今すぐ退避するよう呼びかけた。親イランのテロ武装組織が米市民や米国に関係する標的への無差別攻撃をイラク全土で促していると警告した。ミサイル攻撃があった首都バグダッドの米大使館などには近づかないよう注意喚起した。