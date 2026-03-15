今回は、不倫しスピード再婚した夫が見た厳しい現実についてのエピソードを紹介します。かつての常連客に声をかけたけど…「俺は飲食店の経営者ですが、店にバイトとして入ってきた女性が好きになり、不倫関係になり、さらにスピード婚しました。店の切り盛りをしてくれていた元妻は、離婚を機に店での仕事を辞めました。ただ困ったことに、再婚相手は接客が全然できない、っていうかやる気がないんです。お客さんに対し感じが悪い