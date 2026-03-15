モグライダー・芝大輔が、子供の頃から憧れ続けているという俳優・永瀬正敏の圧倒的なカリスマ性と、自身の上京当時の衝撃的な思い出について語った。3月11日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。番組では、「サシで飲みに行きたい人」というテーマでトークを展開。芝は「子供の時から一番かっこいいと思っていた」という永瀬正敏の名前を挙げた。芝は、自身が上京した2002年に放送開始したド