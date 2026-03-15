◇第6回WBC準々決勝イタリア8―6プエルトリコ（2026年3月14日ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝のイタリアープエルトリコ戦が行われ、イタリアが8―6で逃げ切り、初のベスト4に進出した。日本―ベネズエラの勝利チームと16日（日本時間17日午前9時試合開始）の準決勝で対戦する。欧州のチームではオランダ（13年、17年大会）以来、2チーム目となるベスト4