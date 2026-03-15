SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ケーブルニット＆デニム・ショーパンの私服姿を披露した。「台湾の高雄行った時の写真お気に入りのケーブルニットギンガムとのレイヤードがかわいいの来週発売アイテム@mistreass_official」とつづり、黒のキャップ、グレーのケーブルニット、デニムの短パン姿の写真をアップ。ハッシュタグで「ゆあしふく」と添えた。この投稿