歌手の平原綾香（41）が13日、自身のインスタグラムを更新。21年11月に他界した父でサックス奏者の平原まことさん（享年69）との別れからの意外な変化を明かした。「父が天国へ引っ越してから家族の誕生日に雨が降るという現象が起きるようになり、ただの偶然にしても結構な確率で降るためちょっと不思議に思っている」と平原。「だって、私は昔からどんな雨もやますことで有名な『晴れ女』だったからだ！」とつづった。