【サンダーランド（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで14日、ブライトンの三笘薫はアウェーのサンダーランド戦でメンバー外だった。4日のアーセナル戦で左足を痛めていた。チームは1―0で勝った。