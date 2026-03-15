広島テレビ放送（広島市東区）で１４日、美と健康、食をテーマにしたイベント「フェムミナーレｉｎＨｉｒｏｓｈｉｍａ！」が始まった。女性特有の健康問題などの解決に向けて同社が取り組むプロジェクトの一環として開かれた。入場無料で、１５日まで。１４日は、コメディアンの加藤茶さんと妻の綾菜さん、東京五輪陸上女子１００メートル障害代表の寺田明日香さんらによるトークショーが開かれた。綾菜さんは、腎臓が悪