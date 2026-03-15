「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）試合前からスタンドには多くの日本ファンが詰めかけた。マイアミは中南米系のファンが多く、この試合も多くのベネズエラファンが詰めかけることが予想された。だが試合開始２時間前の時点で球場は日本のファンが多く、７対３の割合となっている。試合前練習では大谷翔平選手がフリー打撃を行い、１３発の柵越えをマーク。スタンドからは拍手と日本コ