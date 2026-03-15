映画『オースティン・パワーズ』などで知られるイギリスの俳優エリザベス・ハーレイ（60）が、1999年のメットガラで身に着けたヴェルサーチのドレスを着こなした写真を公開。変わらぬスタイルに、「当時より今の方がずっと綺麗」などと声が上がっている。【写真】むしろスタイルよくなってる？27年前メットガラで着用した姿と比較日本時間3月9日、エリザベスがインスタグラムを更新し、ヴェルサーチによる胸元が深くカットさ