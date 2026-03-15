WBC準々決勝、試合前のグラウンドにヌートバー登場ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。ローンデポ・パークに現れた元日本代表の人物に、ファンからも歓喜の声が上がっている。侍ジャパンの試合前練習が行われているローンデポ・パークのグラウンドに、ヌートバーの姿があった。背中に「東京」という文字や招