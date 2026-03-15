巨人は１５日、山崎伊織投手（２７）が「右肩コンディション不良」のため故障班に合流することを発表した。昨年チームトップ１１勝を挙げ、開幕投手の筆頭候補とされていた右腕。３月２７日の開幕・阪神戦（東京ドーム）まで残り２週間を切る中で、まさかの事態となった。プロ５年目の昨季は自己最多の勝利数で３年連続２ケタ勝利をクリア。昨年１１月に行われたイベントでは、阿部慎之助監督からも「体調もあるでしょうし、