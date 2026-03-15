◆ＷＢＣ準々決勝イタリア８―６プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）イタリアにゆかりのある元日本代表選手が同国初の４強入りと打線の破壊力に舌を巻いた。１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組を驚きの全勝１位突破したイタリアが、プエルトリコに快勝し、初のベスト４進出を決めた。１６日の準決勝（日本時間１７日）では日本―ベネズエラの勝者と対戦する。西武などで活躍したＧＧ佐藤さんは、自身