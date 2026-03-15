小学生の娘が母に宛てたホワイトボードの書き置きがSNSで話題になっている。 【写真】ほっこりしますね～娘さんが描いた絵 「今日（公園）にあそびに行ってきます。5時半に帰ります」「おはしを学校にわすれました！！ごめんなさい」といった連絡事項に加え、「今日（好きな子）くんがあそびにくると言っていたのできんちょうします！！」と書かれていたこのホワイトボード。 子供ならではのあどけない率直な