故ダイアナ妃が、ヘアカットのために宮殿を訪れた美容師に自らサンドイッチを作って振る舞っていたことが明らかになった。英王室とも縁の深いヘアスタイリスト、ニッキー・クラーク（67）が英紙サンデー・タイムズの取材で語った。 【写真】世界中が息をのんだ1995年8月ダイアナ妃の事故現場 1997年にパリでの交通事故により亡くなったダイアナ妃はケンジントン宮殿でクラーク本人、または弟のマ