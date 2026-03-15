町田の岡村大八「臆せず言えるのは僕のいいところでもあると思います」FC町田ゼルビアは3月14日、J1百年構想リーグ第6節で柏レイソルに1-0で勝利した。10日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の江原FCから中3日も、公式戦で3試合連続のクリーンシート。一方、DF岡村大八は「試合のなかでお互い感情も高ぶっているので」と口論があったことを明かした。「早い時間に得点できて、チームとしてすごくいい形で守れた