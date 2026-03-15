日本は地震のみならず、台風やゲリラ豪雨などによる被害が頻発している自然災害大国だ。新しい防災ビジネスも続々と生まれている。 全国に展開するダスキンレントオールは、2022年7月に「防災サポートサービス」を開始し、各地の自治体と「災害協定」の締結を進め、災害発生時には避難所設営や必要な物品の貸し出しをしてきた。 さらに、昨年6月からは地震によって1階部分が押しつぶされた木造2階建ての倒壊家