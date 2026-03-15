◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月15日ローンデポ・パーク）侍ジャパンの準々決勝ベネズエラ戦のスタメンが発表され、佐藤輝明内野手（27）が「2番・右翼」に名を連ねた。佐藤輝は1次ラウンドの台湾戦、韓国戦、オーストラリア戦はベンチスタート。オーストラリア戦の8回1死一、三塁で代打で起用され、左翼線への適時二塁打で大会初安打、初打点をマーク。チェコ戦では2番・右翼で先発出場し