もはや米マット最高峰の“顔”ともいえる人気を誇る日本人女子レスラーが、最新ゲームのプロモーションに登場。本人のゲーム内キャラクターも「再現度が高すぎる」とファンの間で話題となっている。【画像】“再現度がえげつない”日本人女子のゲーム内ビジュアルWWE女子スーパースターのイヨ・スカイが14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。WWEの最新ゲームの宣伝を行った。公開された写真では、世界的人気を誇るプロレス