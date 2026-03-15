「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）鯉にニューフェースだ。１３日に球団との育成契約締結が発表されたばかりの育成、デベルソン・アリア投手（２４）が１軍に合流して即登板。味方の失策もあって１点を失ったが、１回１安打で自責点は０で終えた。ジャパニーズドリームを夢見る左腕は「こうしたレベルで投げることができて本当に素晴らしい気分」と充実感を漂わせた。１−６の九回に登板。内野安打