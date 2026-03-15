日本パラリンピック委員会（JPC）は14日、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの閉会式で日本選手団の旗手を、スノーボード男子の小須田潤太（オープンハウス）、車いすカーリングの小川亜希（チーム中島）が務めると発表した。