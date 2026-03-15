天候によっては補助機関車が押すことも2026年2月28日から3月1日にかけて、大井川鐵道大井川本線で「大井川鐵道 夜行急行」が運転されました。普段は列車の運行がない時間帯での運転や車掌業務にはどのような違いや苦労があるのか、当日担当した増田晋士運転士・森亮之佑車掌に話を伺いました。【写真】大鐵の「夜行急行」を支える舞台裏を見る――本日は乗務前でお忙しいところ、ありがとうございます。まず、増田さんが普段乗務