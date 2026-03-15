JR東海が展開する人気企画「推し旅」で、『カードキャプターさくら クリアカード編』とのコラボイベント「JR東海×カードキャプターさくら クリアカード編 さくらと春の京都旅行」が2026年3月18日〜5月17日の期間、開催される。年間で100企画以上!?新幹線の中も楽しめる「推し旅」JR東海が2021年から展開する「推し旅」は、東海道新幹線を利用し、“推し”を応援するコンテンツを楽しめるサービスだ。東海道新幹線の中だけで視聴