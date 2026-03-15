まさかの事態と言えるかもしれない。11月８日のミラン戦で左手を骨折し、２月末に戦線に復帰した鈴木は、この一戦で４かぶりにゴールマウスを守る。しかし、やはり試合勘に問題があったのか、開始３分に正面のシュートを防げず、股を抜かれていきなり失点するなど、精彩を欠く結果となった。日本代表の正守護神が不安を残す結果となったこの事態に韓国のメディアも注目。『サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版』は「日