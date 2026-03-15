欧州におけるアジアの選手として、韓国代表の絶対エース、ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）の偉大さに母国メディアが胸を張る。『エクスポーツニュース』は、「イラン→イラン→日本→日本→ウズベキスタン→韓国！...ソン・フンミンの名前がまたもや“トップ”に。一体どんな記録なのか」と題した記事を配信。「現在まで、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する大会で、ソン・フンミンより多くの得点を記録したアジア出身の選手