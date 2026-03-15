老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している人からの質問です。Q：障害年金を受給し、A型事業所で働いています。働けなくなった場合、64歳から年金を受け取れますか？「昭和40年11月生