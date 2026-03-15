イタリアが準々決勝でプエルトリコを破った(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月14日、準々決勝でイタリアがプエルトリコを相手に8−6で辛くも勝利した。1次ラウンド4連勝で勢いに乗るイタリアは、初回に1点を先制された直後、パスカンティーノの適時打で同点に追いつくと、キャンゾーンの適時打で勝ち越し。さらに2点を入れ、この回4点を取って逆転に成功した。【動画】強いぞイタリア！ベ