春風が心地よい季節を迎え、現在開催中のWBCでも新しい歴史が刻まれようとしています。初代優勝を成し遂げたレジェンドから近年の名将まで、私たちが「一番好きだ」と胸を張って言える監督の顔ぶれを振り返ってみましょう。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実施しました。その中から、「歴代WBC日本代表監