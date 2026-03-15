「地元の様子がおかしいイエローハット、これがデフォルトだと思ってました」【話題のポスト】193.4万表示、2.9万いいねの?様子がおかしい店?そんな呟きと共に投稿された店内風景が、X上で注目されている。2026年3月3日、Xユーザーのタイガーラテ（＠tigerlatte0915）さんが投稿したのは、カー用品店「イエローハット」の店内写真。たしかに、様子がおかしい。棚や壁を埋め尽くさんばかりに陳列された商品たち。一面に車の写真が敷