かつて「揚げ物にうどん、カレー」が当たり前だったプロ野球の食事。そこに科学的な栄養管理を浸透させ、現在はメジャーリーガーの鈴木誠也選手らが絶大な信頼を寄せるのが、株式会社 明治の管理栄養士・大前恵さんです。5年間の「専業主婦」からの再出発。キャンプ地での門前払い、手紙を出しても反応がなかった3年間…。それでも「食べて体を変える」と信じて一歩ずつ信頼を積み上げ、上原浩治氏の現役