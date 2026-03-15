「私も小林さんも同年代で、ほぼ同じ時期に大切な存在を亡くしています。今回、手紙をやりとりすることによって、その喪失感が癒されていった感覚があります」【写真】手紙のやりとりでお互いの心を開示したおふたりそう話す猫沢エミさんが、両親、愛猫、親友との相次ぐ別れに見舞われたのが、9年ほど前のこと。古くからの友人、小林孝延氏も同じ時期に長く看病した妻を見送った。手紙だからこその心のやりとりができた会話で