◇米男子ゴルフツアープレーヤーズ選手権第3日（2026年3月14日フロリダ州TPCソーグラス・スタジアムC＝7352ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、17位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの70で回り、通算6アンダーで15位に浮上した。首位とは7打差。28位で出た松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、7ボギー、1ダブルボギーの76を叩き、2オーバーで63位に後退した。51