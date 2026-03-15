「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）広島は昨季のセ・リーグ王者・阪神に完敗。先発の高は先頭打者弾を許し、三回にも２号２ランを浴び５回４安打３失点で降板した。七回に登板した守護神候補・島内は先頭から４連打を浴びるなど１回４安打３失点。不安を残したように見えたが、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「心配しなくてもいい」という。◇◇島内の状態が気がかりに映るが、そ