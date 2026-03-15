9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、オリックス打線について言及した。坂口氏は7日の巨人とのオープン戦の打順に「宗選手、ベテランと呼ばれるところにいますけど、しっかり走塁もできる。2番に入った太田選手がチームバッティングを意識しながらヒットにできる。西川選手がいるとなった時に、攻撃のバリエーションが増えますよね」と評価。「2番、3番が入れ替わったりできます