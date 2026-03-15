9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と笘篠賢治氏が、巨人・則本昂大について言及した。則本は楽天の最後の2年はリリーフを務めたが、今季から移籍した巨人では再び先発に挑戦する。坂口氏は「先発に戻るということで、昨年まではリリーフの期間がしばらくあったので、1イニングで出力を出すということは、彼はすごいそっちにシフトしてきた投手。また若い時にやっていた先発の出力、