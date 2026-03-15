鈴木誠也が試合前会見に臨み「どのチームとやるのもすごく楽しみ」■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ代表と対戦する。試合前、会見に臨んだ鈴木誠也外野手は「どのチームがきても自分たちの野球をやるだけ。どのチームとやるのもすごく楽しみ」と思いを語った。