杉本裕太郎が誓う11年目のキャリアハイオリックスの杉本裕太郎外野手が、「白球にぶつける」をテーマに11年目のシーズンに向かう。昨季限りで、喜びや悔しさを分かち合った盟友4人が相次いで現役を引退。危機感を抱きながらも、11年目でのキャリアハイを目指す。「これだけ仲の良い人が引退していったので、危機感の方が強いですね。その人たちの分まで（頑張る）というのはおこがましいので、1年でも長くやれるよう悔いのないよ