新幹線の自由席を選んだのに満席で、長時間立ったままだった…… しかも、座れた人と料金差がほとんどないとなれば、納得しにくいと感じるのは自然です。自由席は便利な一方、座席が確保されていないため、混雑時には大きな差が出ます。 本記事では、なぜそのようなことが起こるのか、当日に取り得た対応、次回から同じ不満を減らす方法について解説します。 新幹線の自由席が満席でも料金が大きく変わらない理由 新