米HBOのドラマ版「ハリー・ポッター」でヴォルデモート役を演じるキャストをめぐり、オンラインでは様々な噂が飛び交っている。そのうちの一人として名前が挙がっているのが、（MCU）のヴィジョン役でおなじみのポール・ベタニーだ。 当初ヴォルデモート役の有力候補は（2023）が有力とされてきたが、本人が。ファンの考察は振り出しに戻り、次なる有力候補としてベタニーが浮上してい