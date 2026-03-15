準々決勝・ベネズエラ戦の先発メンバーが発表された■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に臨む。先発メンバーが発表され、大谷翔平は「1番・指名打者」で出場。2番には佐藤輝明内野手が起用され、近藤健介外野手がスタメンから外れた。勝てば6大会連続のベスト4進出