初の4強入りを牽引したパスカンティーノは家族や母国への思いを胸に戦う■イタリア 8ー6 プエルトリコ（日本時間15日・ヒューストン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に行われ、イタリア代表がプエルトリコ代表を8-6で下して初の4強入りを果たした。快進撃を続けるチームの看板選手、ビニー・パスカンティーノ内野手が、歓喜の思いを語った。初回からイタリア代表の打線が爆発し、