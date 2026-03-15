さまざまな人種が乗り合わせる国際線で働くキャビンアテンダントはどのような苦労をしているのか。外資系CAとして働くYouTuberのRyucrewさんは「同僚がアジア人の私に対して『つり目ポーズ』のような明らかな差別をしてくることもあれば、乗客やパイロットが何気ない差別発言をしてくることもあった。しかし、メキシコ人やブラジル人の同僚が堂々と差別に立ち向かう姿に救われた」という――。※本稿は、Ryucrew『世界の空を飛んで