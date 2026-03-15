バッカーズ・エンターテインメントが、SHINHWA（神話）のイ・ミヌと専属契約締結を発表した。イ・ミヌは1998年にSHINHWAの一員としてデビューして以来、長きにわたりK-POP界で唯一無二の存在感を示してきたアーティストだ。【写真】イ・ミヌの元シングルマザー妻と第二子グループ活動はもちろん、ソロアーティスト「M」としても独自の音楽性とパフォーマンスを確立し、幅広い活動を展開してきた。アーティストとしての能力にとどま