Jリーグが近年力を入れている「国立DAY」は、日本サッカーの聖地である国立競技場を舞台に、リーグ全体を盛り上げる「プレミアムな試合体験」を創出するプロジェクトだ。単なる一試合を超えたエンターテインメント性と、圧倒的な集客力を背景に、クラブのブランド価値を高める絶好の機会となっている。【注目】日本はおろか「中国より下」…立場を失う韓国サッカー(写真=ピッチコミュニケーションズ)2026年3月14日。その「国立DAY