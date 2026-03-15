世の多くの女性はダイエットに悪戦苦闘してるのに、多くの男性はただの傍観者です。しかし、彼女が頑張っているのに、ずっと知らん顔しているわけにはいきません。そこで今回は、彼氏としてダイエットに励んでいる彼女を応援する方法を９パターン紹介いたします。【１】成功しても、失敗しても、最後は彼女の頑張りをたたえる最終的にはダイエットの成果ではなく、頑張ったことをたたえてあげれば、彼女に好印象を与えることができ